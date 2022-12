Personeel Bijenkorf Utrecht staakt; winkel mogelijk niet open

De stakers bestaan vooral uit beveiligers en mensen van de technische dienst, die normaal gesproken om 7.30 uur beginnen met het "opstarten" van de winkel, zodat de deuren 2,5 uur later open kunnen. Dat is vanmorgen niet gebeurd en daarom is de kans groot dat de Bijenkorf aan de St. Jacobsstraat helemaal niet opengaat, denkt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. Volgens haar gaat het om een onaangekondigde actie.