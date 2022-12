Machinepistolen en aanvalsgeweren in Utrechtse woning: jarenlange celstraf voor wapenhandelaar (38)

De zaak kwam in mei aan het rollen toen politieagenten in aanraking kwamen met een verdachte groep op Telegram. Een gebruiker met de naam family man liet weten hij dat een automatisch vuurwapen kan leveren voor een 'mooi prijsje'. De politie besloot het spoor te volgen. Zo kwamen ze terecht bij een woning op de Lange Hagelstraat, die toebehoort aan woningcorporatie Mitros.

Machinepistolen, aanvalsgeweren, messen en peperspray. Het was slechts een greep uit de voorraad die de politie aantrof. De 38-jarige A.S. en de twintigjarige A.A. verschenen in beeld als verdachten. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak ontkende A.S. in alle toonaarden.