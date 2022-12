Persoon klem in machine bij tuincentrum Werkhoven, traumahelikopter ter plaatse

Het slachtoffer was redelijk snel bevrijd en is daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het traumateam ging na de hulpverlening niet mee naar het ziekenhuis, wat doet vermoeden dat de verwondingen relatief meevallen. Volgens het tuincentrum gaat het niet om een werknemer. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is onbekend.