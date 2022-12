Eerste openbare toilet opent in het Utrechtse Wilhelminapark

In het Wilhelminapark in Utrecht staat sinds vandaag, donderdag 15 december, een nieuw openbaar toilet. Het toilet is gratis, zelfreinigend en van 8.00 tot 22.00 uur geopend.

Dat maakt de gemeente Utrecht bekend. ,Als je heel snel bent, ben je de eerste', laat zij weten op Twitter. Utrecht kent in totaal 132 openbare toiletten. Het Wilhelminapark kende er nog geen. Andere parken zoals het Griftpark en Park Lepelenburg hadden wel al een openbare wc voor bezoekers.

De nieuwste aanwinsten van Het Utrechts Archief: ‘Bijna wekelijks meldt zich wel iemand aan de balie’

