Auto over de kop op spekgladde A28; op meerdere plekken snelheidsbeperkingen ingesteld

Op de A28 bij Zeist is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto van de weg geraakt en over de kop geslagen. De auto eindigde op zijn dak op de rijbaan. De bestuurder is door de ambulancemedewerkers nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde in de bocht voor de tunnelbak van de Utrechtseweg. De weg is daar zo glad dat zelfs daar lopen gevaarlijk is. Rijkswaterstaat heeft vanwege het ongeluk twee rijstroken afgesloten en de snelheid op de overblijvende baan naar 50 verlaagd. Vanwege de gladheid zijn ook bij knooppunt Rijnsweerd en op de A27 snelheidsbeperkingen ingesteld. Automobilisten mogen daar niet harder dan 50 kilometer per uur. Vanwege ijzel geldt tot komende nacht code geel. Bestuurder in de sloot in Wilnis Ook in de buurt van Wilnis ging een auto ondersteboven. Daar kwam het voertuig in de bevroren sloot terecht aan de Mijdrechtse Dwarsweg . Er werd groot alarm geslagen, omdat de auto deels onder water lag en de deuren niet konden worden geopend. Uiteindelijk is het gelukt de bestuurder via de kofferbak uit de auto te krijgen. Hij is met een ambulance met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

