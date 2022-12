Wethouder wuift zorgen om betaald parkeren in Utrecht weg

Een digitale petitie tegen betaald parkeren in álle wijken van Utrecht is ruim 19.000 keer getekend. Voor wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) komt dat niet als een verassing, maar reden om haar beleid te veranderen zijn de handtekeningen niet.

Dat zei de verkeerswethouder donderdag tijdens het wekelijkse vragenuur van de gemeenteraad. De VVD, die tegen uitbreiding van betaald parkeren is, wilde van Van Hooijdonk weten of de veelvuldig getekende petitie reden is om haar plan te herzien. Zo zouden bepaalde wijken uitgezonderd kunnen worden, stelde VVD'er Marijn de Pagter.

Van Hooijdonk voelt er niets voor om haar plannen aan te passen. "De principiële keuze is niet in geding, maar de gemeenteraad is de baas." Dat niet iedereen blij is met invoering van betaald parkeren in de hele stad, komt voor haar niet onverwacht. "Ik snap wel dat niet iedereen enthousiast wordt van zo'n maatregel."

Het afschaffen van gratis parkeren moet onder meer tot minder autogebruik leiden. Het beleid van de gemeente is hier al jaren op gericht, om de stad in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden.

Leraren vertrekken

Het goede nieuws voor de tegenstanders van betaald parkeren is dat het niet morgen overal in de stad wordt ingevoerd, aldus de wethouder. "In sommige wijken gaat het nog wel even duren." Zorgen van Utrecht Solidair dat leraren of mantelzorgers uit Utrecht vertrekken als bijvoorbeeld ook in Overvecht en Hoograven moet worden betaald om te parkeren, wuifde de wethouder weg.

Utrecht is volgens Van Hooijdonk de 'de meest bereikbare stad' zonder de auto. "Langere afstanden kunnen ook steeds gemakkelijker met een elektrische fiets worden afgelegd." Voor de meeste mensen zal het 'alles meevallen', verzekerde ze. "De wereld draait door en de zon gloort aan de horizon in het leven."