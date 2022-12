Studentenvereniging Veritas schorst leden om seksistische teksten

Eerder deze kwamen berichten van leden van jaarclub Bandolero naar buiten waarin ze zich afzetten tegen de in hun ogen 'linkse transitie' binnen Veritas. 'We zijn toch geen wijven, we zijn testosteronbommen, trotse apen op de rots van Utrecht', schreef de club. Verder werd gesteld dat 'een trio altijd beter is dan seks met maar één simpele hoer'.