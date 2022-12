Kritiek in Tweede Kamer op invoering Europese regels voor Utrechtse kraamhouders

Het AD berichtte recent over de nieuwe verdeling van plekken in de stad voor onder andere verkopers van bloemen, broodjes en loempia's. Er komt komt een open procedure waarin iedereen kan meedoen. De huidige standplaatshouders lopen kans hun plek te verliezen. Een bloemenverkoper legde uit dat deze procedure tot veel onzekerheid leidt.

Groep Van Haga heeft naar aanleiding van het artikel een reeks vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken en Klimaat Adriaansens. Hij vraagt onder andere of het rechtvaardig is dat ondernemers die zijn ingebed in de sociale structuur van de omgeving, moeten gaan concurreren met ondernemers uit heel Europa.