Tweede opvangschip is welkom in Utrecht, ook zónder de vereiste vergunningen

Het tweede schip voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen dat vanuit de Hongaarse hoofdstad Boedapest onderweg is naar Utrecht, mag worden afgemeerd. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist.

De riviercruiser Danubia komt zondag of maandag in Utrecht aan. Het schip komt aan de Keulsekade in het Merwedekanaal te liggen en biedt plek aan 150 vluchtelingen. Het is het tweede opvangschip aan de kade. Sinds mei van dit jaar verblijven al tweehonderd Oekraïners aan boord van Le Formidable.

De eigenaar van een appartementencomplex aan de Keulsekade stapte twee weken geleden naar de rechter. Eigenaar The Switch is niet tegen de opvang van vluchtelingen, maar stelde dat de gemeente onrechtmatig handelt omdat de vereiste vergunningen voor het afmeren en in gebruik nemen van het schip als opvanglocatie ontbreken.

De rechtbank oordeelt dat het desondanks tóch is toegestaan dat het schip komt. In beginsel is een vergunning nodig, stelt de voorzieningenrechter in zijn uitspraak. "Maar als met voldoende mate van zekerheid te verwachten is dat die binnenkort wordt verleend, mag de gemeente vooruitlopend daarop het plan rondom het opvangschip uitvoeren. En dat is in deze zaak het geval.''

Ontheffing van het ligplaatsverbod

De gemeente heeft volgens de rechter bovendien tijdens het kort geding twee weken geleden aannemelijk gemaakt dat voor het aanmeren van het schip geen vergunning nodig is, maar een ontheffing van het geldende ligplaatsverbod. Rijkswaterstaat heeft al aangegeven hieraan mee te willen werken.

De overige punten die de eigenaar van het appartementencomplex aandroeg tijdens het kort geding, zoals waardevermindering en aantasting van de privacy van de huurders kunnen bij de bezwaarprocedure rond de aangevraagde vergunning behandeld worden, aldus de rechter. De gemeente verwacht de eerste vluchtelingen in de loop van januari op de Danubia op te kunnen vangen.