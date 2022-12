Krakers fabrieksterrein in Hoograven moeten weg

De gemeente Utrecht stapte naar de rechter omdat ze zeker wilde weten dat de krakers het voormalige terrein van betonmortelfabriek Befu vóór 1 januari met hun caravans en campers zouden verlaten. De gemeente wil de grond saneren en vervolgens 150 tot 200 tijdelijke woningen plaatsen. Vertraging bij deze plannen is niet wenselijk, gezien de grote woningnood in de stad. De tijdelijke woningen zijn onder meer bedoeld voor starters.

De rechtbank Midden-Nederland gaat mee in de eis van de gemeente Utrecht. Vóór 1 januari moet het terrein ontruimd zijn. De krakers lieten vorige week verstek gaan bij de rechtszaak. Ze gaven later op de dag desgevraagd aan van plan te zijn te vertrekken. De rechtszaak was in hun ogen onnodig.