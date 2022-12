Honden mogen in Driebergse bossen straks niet meer overal loslopen

Hondenliefhebbers die liefst hun beestje lekker los laten rondrennen in het Driebergse bos, moeten straks opletten. Werd het los laten lopen van honden voorheen feitelijk gedoogd (terwijl het wel verboden was), nu wijst Utrechts Landschap specifiek losloopgebieden aan.

De natuurbeheerder is sinds kort eigenaar van het Rijsenburgse bos, het Driebergse bos en de Heidetuin in Driebergen. Er komen straks borden die duidelijk maken waar honden los mogen lopen en waar ze moeten worden aangelijnd. Waar het straks wel mag: het seminarieterren, de bosweide in het Rijsenburgse bos en in een deel van het Driebergse bos. De exacte losloopgebieden zijn binnenkort te vinden op de website van Utrechts Landschap. Utrechts Landschap gaat mensen erop aanspreken als ze daar hun honden toch niet aanlijnen.

En dat is niet om hondenbezitters te pesten, maar om flora en fauna te beschermen, zegt Westerman. "Reeën, konijnen en andere dieren reageren sterk op honden. Voor hen is een hond een roofdier en als ze een hond al ruiken, vluchten ze weg. Een ree kan dan op de weg of in een afrastering belanden, met nare gevolgen. En bijvoorbeeld egels zien we massaal de tuinen in gaan, omdat het in het bos te onrustig voor ze is. Honden zijn onveilig voor de originele bewoners van het bos."

Utrechts landschap gaat ook de afvalbakken in de Heidetuin en de Driebergse bossen verwijderen. Dat lijkt misschien in tegenspraak met het streven naar een schone omgeving, maar dat is volgens Westerman niet zo. "In andere gebieden die wij beheren, is dit al het geval en wij zien daar geen problemen ontstaan. We hopen dat mensen zelf ook in actie komen om zwerfafval op te ruimen. Bijvoorbeeld via een buurtinitiatief."