Gemeente zoekt gouden tip voor energiebesparing: beste idee wint hotelovernachting

Korter douchen, tochtstrips plakken of 's nachts de verwarming uit: we kennen al veel tips om energie te besparen. De gemeente Utrecht is op zoek naar dé gouden tip om de energierekening omlaag te krijgen. Degene met het beste idee wint een duurzame hotelovernachting.

Utrecht wil zich voorbereiden op een aardgasvrije toekomt. Daarvoor is het nodig om het energieverbruik omlaag te brengen. Ook bezorgen de hoge energierekeningen de Utrechters kopzorgen, zegt de gemeente. Mensen met goede tips kunnen deze insturen naar de gemeente en maken kans op een overnachting in een duurzaam hotel in het centrum. Wil je wel graag besparen, maar weet je niet hoe? Dan kun je ook meedoen met de winactie Win een klusteam. Daarbij kun je een klusteam winnen, dat je in een paar uur tijd helpt met kleine energiebesparende maatregelen. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Ben heeft een energierekening van 1800 euro en óók nog voor 25 euro per dag kerstverlichting

