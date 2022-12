Strijd tegen kamernood onder Utrechtse studenten duurt voort: politiek zet in op wonen bij hospita

Het was tot in de jaren zeventig niets bijzonders, studenten die bij een gastheer of -vrouw woonden. Politieke partijen in Utrecht zien in de huidige tijd van kamernood de hospita als een 'creatieve' aanpak.

D66, Student & Starter, Stadsbelang Utrecht, PvdA, Volt en GroenLinks sporen het college van burgemeester en wethouders aan de hospita-woonvorm meer onder de aandacht te brengen en te promoten. Directe aanleiding voor een reeks schriftelijke vragen aan het college is het succes van Hospi Housing. Het bedrijf dat gastgezinnen en (internationale) studenten aan elkaar koppelt, werd vier jaar geleden opgericht in Utrecht, maar is inmiddels ook actief in studentensteden als Maastricht, Groningen, Leiden en Amsterdam. De politieke partijen willen weten of er nog meer bedrijven zijn in Utrecht die vraag en aanbod bij elkaar brengen als het gaat om wonen bij een hospita en of de gemeente hier actief mee samenwerkt. "Wat zijn momenteel obstakels om meer studenten bij een hospita te laten wonen?" Als het college op deze vraag geen antwoord heeft, willen de partijen dat hier onderzoek naar wordt gedaan. Vijftig aanvragen per dag De vragenstellers denken dat de aloude hospita kan helpen bij het aanpakken van de kamernood in de stad. De wooncrisis is groot en meer studentenwoningen in Utrecht zijn keihard nodig, aldus de partijen. "Maar we moeten op zoek naar creatieve manieren om ook binnen de bestaande mogelijkheden woonruimte toe te voegen." Oprichter Daan Donkers van Hospi Housing zei afgelopen zomer ongeveer vijftig aanvragen per dag binnen te krijgen, en een hoop 'wanhopige mails van internationale studenten die niets kunnen vinden'. Het college reageert binnen enkele weken op de oproep van de zes politieke partijen.

