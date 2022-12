Inspectie dreigt met fikse dwangsommen voor Utrechts thuiszorgbedrijf

Thuiszorgonderneming Lobie Care, gevestigd op de Kanaalweg in Utrecht, ligt al geruime tijd onder een vergrootglas. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeerde in juli 2021 dat de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg niet voldoende is. Het bedrijf kreeg de opdracht om de tekortkomingen te verbeteren. Tijdens een vervolgbezoek ontdekte de toezichthouder dat dit niet was gelukt.