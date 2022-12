Ophef over vrouwonvriendelijke teksten van Utrechtse studentenclub

In het bericht van jaarclub Bandolero aan jaarclub Moto Moto wordt gesproken over de overkoepelende groep FUBAR waar een 'linkse transitie' zou worden doorgevoerd en waar 'vrouwvriendelijke opmerkingen de boventoon zullen slaan'.

Jaarclub Bandolero is het niet eens met deze veranderingen. 'We zijn toch geen wijven, we zijn testosteronbommen, trotse apen op de rots van Utrecht', schrijft de groep. Verder wordt bepleit dat 'een trio altijd beter is dan seks met maar één simpele hoer' en worden de nieuwe eerstejaars omschreven als 'homo's' en 'stomabeffers'.