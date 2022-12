Nog een oude fiets in de schuur staan? Door deze actie kan je hem gemakkelijk doneren aan een kind

De fietsinzamelingsactie voor kinderen in Utrecht 'Meer dan een fiets' start vanaf vandaag. Het gaat om fietsen die al een hele tijd in de hoek van de schuur staan, niet meer gebruikt worden maar waar prima een tweede leven in te blazen valt. De ANWB en de Utrechtse inzamelpunten Leergeld Nederland en Kindpakket roepen op om fietsen in te leveren.

Een fiets is onmisbaar voor een kind, om naar school of sport te fietsen samen met vrienden. Door de stijgende prijzen van boodschappen, energie en gas kan niet iedere ouder een tweewieler aanschaffen. Daarom zijn er steeds meer hulpaanvragen voor fietsen dit jaar. Inwoners kunnen één of meerdere fietsen waar geen aandacht meer aan wordt besteedt doneren. De fietsen worden opgeknapt en vervolgens zorgt Leergeld Nederland en Kindpakket ervoor dat de fiets een nieuw thuis krijgt. Zij vinden het belangrijk dat ieder kind een fiets heeft en hopen zo een handje te helpen. Hoe verloopt de actie? Bij inzamelpunten van de ANWB kunnen de fietsen worden ingeleverd of de fiets kan worden aangemeld via de site. Een vrijwilliger van de ANWB komt de fiets bij de persoon thuis ophalen. De inzamelingsactie duurt tot vierentwintig december. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Courtney (22) leeft élke dag met pijn: ‘Goede manieren om dat te behandelen zijn er nauwelijks’

Utrechts voetbalfeest verpest, burgemeester wil nieuwe rellen voorkomen: ‘Kan echt niet door de beugel’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen