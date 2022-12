Koorschool Utrecht brengt kerstsfeer in de stad met reeks optredens

Delen via E-mail

Leerlingen van Koorschool Utrecht brengen komende week kerstsfeer door de hele stad met een reeks optredens. Voor iedereen die in de stemming wil komen zijn die kosteloos te bezoeken.

De school aan de Plompetorengracht is een gewone basisschool, maar een waar kinderen ook klassieke zang leren, in een koor leren zingen, optreden en veel naar muziek luisteren. Daardoor vieren leerlingen er veel meer Kerst dan op andere basisscholen in de stad. Net als op veel basisscholen met mooie versiering en een kerstdiner, maar ook met een serie concerten.

De laatste vrijdag voor de kerstvakantie is een hoogtepunt. In de concertschool van de school zijn alle kinderen dan bij elkaar om aan ouders te laten horen wat ze kunnen met hun instrument of met hun stem.

Daarnaast geeft het koor van Koorschool Utrecht een reeks optredens die vrij toegankelijk zijn. Wie wil kan komen luisteren op zondag 11 december zingen de leerlingen van groep 4-5-6 om 12.30 uur tijdens 'Kerst in de Klaas', in de Nicolaïkerk op het Nicolaaskerkhof. Op zondagmiddag 11 december om 15.30 uur vindt hét kerstconcert plaats, met het Kathedrale Koor Utrecht en de leerlingen van de Koorschool (groep 5-6), in de Catharina Kathedraal in de Lange Nieuwstraat.

Tijden en plaatsen van de concerten

Op dinsdagmiddag 13 december treden leerlingen uit groep 4, 5 en 6 op in de Bibliotheek Utrecht op de Neude. Bij de Tribune in de bieb brengen ze vanaf 14.30 uur kerstliedjes. Op zondag 18 december om 12.00 uur zingen de kinderen van de Kathedrale Koorschool Utrecht, kerstliedjes in de binnentuin van DUMS op het Domplein.

Op Kerstavond, zaterdag 24 december om 18.00 uur, is er een kinderkerstviering in de Catharina Kathedraal, waar leerlingen van groep 5 en 6 zingen. En om 21.00 uur, Kerstavond, zingen brengen groep 7 en 8, samen met het Kathedrale Koor Utrecht, hun kerstrepertoire aan de Lange Nieuwstraat 36.

Het koor treedt vaak op. Niet alleen in Utrecht, ook elders in Nederland en zelfs in het buitenland. Recent droegen leerlingen nog bij aan het slotstuk van de viering van 900 jaar Utrecht.