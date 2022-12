De opvang in het bedrijfspand, dat de periode ervoor in gebruik was als test- en vaccinatielocatie voor de GGD, begon op 18 juli en zou duren tot 1 oktober. Maar al snel werd het verlengd tot medio januari. Op verzoek van het Rijk hebben gemeenten in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid opnieuw voor de komende periode onderling afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen.