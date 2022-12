Jutfaseweg wordt omgebouwd tot fietsstraat, maar zorgen over de veiligheid heersen

De Jutfaseweg in Utrecht wordt een fietsstraat, waarbij de auto te gast is. De maximumsnelheid op de drukke straat langs de Vaartse Rijn wordt 30 kilometer per uur. Eind volgend jaar gaat de straat op de schop.

Langs de waterkant komen groen en plekken om te zitten. De rijbaan wordt 5 meter breed. Door de nieuwe inrichting moet de straat minder aantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer. Bewoners en belanghebbenden hebben de afgelopen tijd kunnen reageren op de plannen. Daarbij werd duidelijk dat er zorgen zijn over de veiligheid als fietsers en auto's de versmalde rijbaan moeten delen. Lagere snelheid Volgens het gemeentebestuur, dat inmiddels groen licht voor het voorlopig ontwerp heeft gegeven, wordt de weg zo ingericht dat auto's minder hard rijden. 'Juist door de rijbaan optisch smaller te maken door rabatstroken, dwingt dit een lagere snelheid af van gemotoriseerd verkeer', schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. In die brief staat dat het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt wordt. 'Naar verwachting vindt de uitvoering van de Jutfaseweg eind 2023 plaats en starten we aan de zuidelijke kant'. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Fors hogere parkeertarieven voor vergunninghouders schieten Utrechters in verkeerde keelgat: ‘Melkkoe’

In deze Utrechtse cafés kun je vrijdag naar Oranje kijken: ‘Het begint steeds meer te leven’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen