Gaslekkage bij flatgebouw, 20 woningen ontruimd

Bij een flatgebouw aan de Ibisdreef in Utrecht is vrijdag een gaslekkage ontstaan. Uit voorzorg zijn twintig woningen ontruimd. Het lek is inmiddels weer gedicht, laat Veiligheidsregio Utrecht op Twitter weten.

In de woningen zijn nog gastresten aanwezig. De brandweer doet metingen en gaat het gebouw ventileren. Als alles is geventileerd, kunnen de bewoners terug hun huis in. Het gaslek is het gevolg van werkzaamheden aan de flat. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Fors hogere parkeertarieven voor vergunninghouders schieten Utrechters in verkeerde keelgat: ‘Melkkoe’

