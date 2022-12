Utrecht heeft nieuwe regenboogcanon met hoogte- en dieptepunten uit lhbtiq+ geschiedenis

Op de regenboogcanon worden verschillende momenten uit de queergemeenschap van Utrecht vanuit het jaar 1730 tot nu uitgelicht. Dat zijn zowel negatieve momenten zoals de veroordeling van dertig Utrechtenaren omdat ze openlijk homo waren in 1816 tot positieve momenten als de oprichting van homo- en lesbische studies aan de Universiteit in 1982. De tijdlijn eindigt bij de aanleg van het langste regenboogfietspad ter wereld.

Vorig jaar werd de eerste versie van de canon aangeboden aan burgemeester Sharon Dijksma. Bij de Utrechtse Pride vormde de tijdlijn het thema van de boot. De vele positieve reacties motiveerde vrijwilligers van Queer U Stories om de canon uit te breiden tot de huidige versie. "Maar die is nooit af. We blijven hem uitbreiden en aanpassen, zodat die blijft inspireren", schrijft de organisatie.

De nieuwe versie van de regenboogtijdlijn is bekendgemaakt op Paarse Vrijdag. Dat is ieder jaar op de tweede vrijdag van december en is bedoeld om steun voor sekse, gender en seksuele diversiteit te laten zien door paars te dragen.