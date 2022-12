Utrecht stapt naar rechter om zéker te weten dat krakers van fabrieksterrein Hoograven vertrekken

Met de bouw van 150 tot 200 tijdelijke woningen op een voormalig fabrieksterrein aan het Merwedekanaal in Utrecht is haast geboden. De krakers die met hun caravans en campers op het terrein staan, moeten daarom vóór 1 januari weg zijn.

Dat betoogde de advocaat van de gemeente Utrecht dinsdag in een kortgeding voor de rechtbank Midden-Nederland. De gemeente stapte naar de rechter omdat het niet is gelukt met de krakers afspraken te maken over hun vertrek.

De tijdelijke woningen, die in een fabriek worden gemaakt, worden niet eerder dan in juni geleverd. Het terrein van de voormalige betonmortelfabriek Befu in Hoograven moet wel eerder leeg zijn, omdat de grond moet worden gesaneerd.

De krakers kwamen niet opdagen tijdens het kortgeding. De reden hiervan legt een van hen later op de ochtend desgevraagd uit bij het hek dat rondom het fabrieksterrein staat. De gang naar de rechter was volgens hem onnodig. "De gemeente weet dat wij vóór 1 januari weggaan. Tijdens de zitting hadden we misschien nog een of twee weken extra gekregen, maar daarmee verandert er niet veel voor ons."

De kraker vermoedt dat de gemeente een uitspraak van de rechter als stok achter de deur ziet. Door weg te blijven bij het kortgeding wordt volgens hem voorkomen dat de krakers de proceskosten moeten betalen als de gemeente wint. De twaalf bewoners van het oude fabrieksterrein zijn al op zoek naar een nieuwe locatie. Een poging om een nieuwe plek te kraken, mislukte afgelopen zondag, zegt de kraker aan het hek.

De rechter doet over een week uitspraak. Gezien het verloop van de zitting wijst alles erop dat de gemeente haar zin krijgt en de krakers worden gesommeerd vóór 1 januari te vertrekken.