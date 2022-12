Bestemming slavernijmonument ligt onder vuur: ‘Het is een slechte plek’

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De beoogde locatie van het slavernijmonument in het Griftpark is uiterst ongeschikt. Dat stellen omwonenden van het park bij Wittevrouwen. "Het monument gaat daar compleet verloren."

De locatie voor het slavernijmonument geeft vanaf het begin al gesteggel. Eerst was het de bedoeling om het op de Neude te plaatsen, maar dat lukte niet waarna drie alternatieven aan bod kwamen: Park Transwijk, Paardenveld en het Griftpark.

Uiteindelijk rolde het Griftpark, gelegen bij Wittevrouwen, als winnaar uit de bus vanwege de centrale ligging en de ruimte die het park biedt voor bezoekers. De heuvel werd als ideale plek gezien om het monument te plaatsen, maar daar stak een deel van beheergroep Griftpark een stokje voor.

Kees Bos, omwonende, vertelt waarom: "Er zijn een aantal elementen in het park aangebracht die allemaal iets unieks vertegenwoordigen. Een voorbeeld daarvan is de heuvel, die symboliseert in feite de oude gashouder. En wij zagen het niet zitten om een monument op een monument te plaatsen."

De gemeente honoreerde het verzoek en besloot - op basis van afwegingen - een andere locatie in het Griftpark aan te wijzen. Maar Bos en nog wat omwonenden zijn het wederom niet eens met deze plannen. "De gemeente heeft nu bepaald dat het monument tussen de heuvel en de cascade - de waterpartij die in het park zit - moet komen. Maar dat is een slechte plek in meerdere opzichten", vertelt hij.

"Punt A: het monument gaat daar compleet verloren. Punt B: de mensen die ze verwachten, zo'n duizenden, kunnen daar helemaal niet staan en punt C: het is een moeilijk bereikbare plek in het park."

Bos heeft samen met nog andere omwonenden een betere plek op het oog: het stukje groen tussen restaurant Peters' Bistro en de kop van het 'manifestatieveld'. "Daar kun je drie à vierduizend mensen kwijt en is volledig in het zicht. Het monument krijgt op die plek de allure die het verdient."

De inwoner van Wittevrouwen blijft daarom samen met buurtgenoten strijden voor de andere locatie. "Want laat ik voorop stellen: wij zijn heel trots dat de keuze op het Griftpark valt, maar laten we het monument alsjeblieft op een fatsoenlijk manier herbergen en niet op de manier hoe het nu gaat."

De gemeente laat in een reactie weten nog niet met de initiatiefnemers te hebben gesproken. Het CDA heeft inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld. In de beantwoording van die vragen wil het stadsbestuur nader op de kwestie ingaan.