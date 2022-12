Sneu verhaal krijgt mooi eind: balende bakker Nils (33) kan ineens tóch bakken

De ovens bakken en de koelcel koelt. Tegen alle verwachtingen in is de Utrechtse bakkerij van Nils Engelman toch al volledig aangesloten op het stroomnet. En de eerste dag dat zijn zaak open was verliep meteen 'boven verwachting'.

Het was een sneu verhaal, dat de 33-jarige Engelman vorige maand te vertellen had aan AD Utrechts Nieuwsblad. Terwijl hij stond te popelen om aan de slag te gaan in zijn nieuwe bakkerij aan de Adriaen van Ostadelaan bleek dat netbeheerder Stedin er niet voor kon zorgen dat zijn apparatuur, ovens en koelcel, konden gaan draaien.

Op z'n vroegst pas half december, was de boodschap van de netbeheerder. Ondanks dat Engelman de aanvraag voor de juiste stroomvoorziening al in het voorjaar gedaan had. Stedin gaf toen al toe dat ze het sneller hadden kunnen oppakken. En ineens bleek dat zowaar alsnog te lukken.

Toch nog een gaatje gevonden

"Een paar dagen nadat het artikel verschenen was, belden ze dat ze toch nog een gaatje gevonden hadden om het te doen", zegt Engelman. En dus verscheen twee weken geleden een monteur om alle apparatuur van elektriciteit te voorzien. "Dat ging heel snel ineens en gaf meteen veel positieve stress: yés, we kunnen los."

Afgelopen zaterdag was zijn zaak, De Bakkert, voor het eerst open. Engelman en zijn collega Kina Helm (34) - die zich vooral bezighoudt met de patisserie - telden al meteen zo'n 150 klanten. Nieuwe klanten én mensen die al brood bij hem kwamen kopen toe hij nog een zaak in Bilthoven had. "We waren compleet uitverkocht", zegt Helm. "Er viel een last van ons af", vult Engelman aan.

Zand erover

Hij is blij dat Stedin alsnog de boel kon aansluiten en wil daar verder geen woorden aan vuil maken. "Zand erover." Samen met Helm wil hij zich nu concentreren op hun passie: goede producten maken op een duurzame manier. "Met veel tijd, liefde en arbeid."