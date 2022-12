Eén gewonde bij steekincident in Parkwijk: dader nog niet gevonden, maar wel 'in beeld'

Het incident gebeurde in Parkwijk, een woonwijk in het westen van Utrecht. De politie kreeg daar rond 14.30 uur melding van een steekpartij. "Het slachtoffer heeft zelf contact met ons gezocht'', laat een woordvoerder weten. "Het gaat om een vrouw. Zij is meegenomen naar het ziekenhuis, want ze heeft een aantal oppervlakkige steekwonden."

De dader zelf is nog niet gevonden. "Uit gesprekken met het slachtoffer blijkt dat het geen willekeur was, dus we hebben wel iemand in beeld", laat de politie weten. Over het hoe en het wat is nog wel veel onduidelijk. De politie heeft daarom het gebied afgezet met rood-wit lint om de plek verder te onderzoeken.