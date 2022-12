Wethouder: geen exacte cijfers over statushouders die baan opzegden na toewijzing huis

Het hoge woord is eruit. De gemeente Utrecht weet niet hoeveel statushouders, die versneld een huis kregen, hun baan hebben opgezegd. Partijen in de gemeenteraad drongen bij herhaling aan op duidelijkheid.

Het Financieele Dagblad berichtte begin oktober dat tientallen vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) hun baan hadden opgezegd nadat ze versneld een sociale huurwoning hadden gekregen. Wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) sprak dit aantal met klem tegen. Het ging volgens haar om 'slechts drie'. Maar toen ze in een interview een stuk minder stellig was, vroegen de VVD en de PVV om opheldering.

De wethouder antwoordt nu dat er geen exacte cijfers zijn 'over hoeveel niet-statushouders of statushouders die een uitkering hebben aangevraagd, kort daarvoor hun baan hebben opgezegd'. Nader onderzoek is juridisch niet toelaatbaar volgens haar. "Er is namelijk geen wettelijke grondslag om dit specifiek voor statushouders, of specifiek voor statushouders die versneld gehuisvest zijn, te onderzoeken en daarmee onderscheid te maken tussen deze groep en andere Utrechters (en dus te discrimineren).''

Verschillende redenen om te stoppen met werken

Statushouders hebben volgens de wethouder in het algemeen verschillende beweegredenen om te stoppen met werken. Een belangrijke reden om na verhuizing met hun baan te stoppen, is de reisafstand. In afwachting van een verblijfsvergunning werken asielzoekers veelal in de buurt van een asielzoekerscentrum. Een andere reden is dat het verplichte inburgeringstraject voor statushouders in veel gevallen niet te combineren is met een fulltime baan. "Dit maakt dat er genuanceerd naar de aantallen gekeken moet worden'', aldus de wethouder.

Dat ze in een vergadering van de gemeenteraad met stelligheid zei dat 'slechts drie' statushouders hun baan hadden opgezegd, was volgens de wethouder een reactie op het FD-artikel. De krant had beweerd dat bij de gemeente tientallen casussen bekend waren. De gemeente weet niet van meer dan drie, aldus de wethouder.