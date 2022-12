Studenten van het ROC geven knipbeurt aan voedselbankgangers

Studenten Haarverzorging van het Beauty College van ROC Midden-Nederland delen deze maand tegoedbonnen uit aan bezoekers van de Voedselbank. Zij hopen met deze gratis knipbeurt mensen die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken. Debby Veldhuizen, docent Haarverzorging, is trots op wat de leerlingen hebben opgezet.

Hoe ben je samen met de leerlingen op dit idee gekomen?

"Elk jaar proberen we iets te doen voor de minder bedeelden. In een gesprek met het buurtteam kwamen we gezamenlijk op dit idee. We vinden het belangrijk dat studenten meedenken over hoe je iets goeds kunt doen voor anderen. Mijn studenten lieten mij weten dat ze het gewoon heel leuk vinden om hun eigen werk in te zetten, omdat dat is wat ze zo goed kunnen. Die vaardigheden en kennis willen ze juist overgeven en cadeau doen aan degenen die het moeilijker hebben dan zij."

Wat is de rol van de studenten in de actie?

"De 100 bonnen zijn door de studenten zelf geschreven en ingepakt. Deze zijn overhandigd aan de medewerkers van het buurtteam, die ze vanaf van vandaag aan de mensen bij de Voedselbank gaan geven. Vervolgens kwam een van mijn studenten nog met een ander idee, om andere mensen op te geven om een cadeaubon te winnen , die ze cadeau kunnen doen aan iemand die het nodig heeft. Dat vond ik zo'n goed idee van haar! Dus nu verloten we er nog 20 extra."

Hoe gaat zo'n kappersafspraak precies in zijn werk?

"In principe zoals alle afspraken, maar we proberen om de 'klanten' iets meer in het zonnetje te zetten. We laten de eerstejaars het haar wassen en de mensen advies geven over wat ze met hun haar kunnen doen. De hogerejaars gaan vervolgens knippen. Het biedt de mensen niet alleen een nieuwe coupe, maar ook een fijn gesprek met onze leerlingen. Daar kan een heleboel moois uit voortkomen.

Wanneer kunnen de mensen hier gebruik van maken?

"Als de mensen een bon hebben, dan kunnen ze daar gelijk gebruik van maken. Ze kunnen terecht op beide locaties, zowel in de salon in Overvecht als op de Uithof in Casa Confetti. We willen iedereen de tijd geven om hun bon in te wisselen, dus ze blijven geldig tot eind april."