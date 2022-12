Rechter is aan zet over komst van tweede asielschip aan Utrechtse Keulsekade

De rechter is aan zet om te bepalen of het aanmeren van asielschip Danubia aan de Keulsekade rechtmatig is. De komst van het tweede opvangschip op de locatie is omstreden omdat de eigenaar van appartementencomplex Zuidkant vindt dat de locatie er te snel doorheen gedrukt is.

Graag iets verderop en niet pal voor de deur, betoogde de eigenaar (The Switch BV) woensdag in een kort geding. De rechter in kort geding gaf beide partijen een laatste kans om er samen uit te komen. Maar dat is niet gelukt. Dus doet de rechtbank over twee weken uitspraak. Het vluchtelingenschip is de tweede die wat de gemeente betreft aanmeert aan de Keulsekade. Le Fromidable ligt er al als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Het bevreemdt de beoogde buren van de boot dat de aanlegplaats al is gelegd, terwijl de vergunningen nog niet rond zijn. Ook wordt gevreesd dat de privacy van bewoners wordt aangetast en het lastiger wordt huurders te vinden voor de appartementen. De gemeente stelt dat het geen optie is om de boot 100 meter op te schuiven om de omwonenden tegemoet te komen. Dat komt door een knik in de kade. De rechtbank doet op 14 december uitspraak. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Van Pakjesavond is in Utrechtse etalages weinig te merken: ‘Niemand wil de vingers branden’

Van Pakjesavond is in Utrechtse etalages weinig te merken: 'Niemand wil de vingers branden'

Vliegreizen en gokken in de ban: Utrecht is een van eerste steden die reclames verbiedt

