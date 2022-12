Zaterdagavond met spoed een huisarts nodig in Utrecht? Wachttijd: gemiddeld 10 minuten

Met een gemiddelde wachttijd van tien minuten scoort Utrecht iets slechter dan het landelijk gemiddelde van negen minuten. In 40 procent van de gevallen kregen de onderzoekers iemand in Utrecht te spreken tussen de 5 en 10 minuten. Maar bij 20 procent duurde het ook langer dan 15 minuten.

In Flevoland wacht je het langst met gemiddeld 19 minuten. Ook in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Limburg ligt de wachttijd boven het landelijke gemiddelde van 9 minuten. Maar in Drenthe wacht je slechts 3 minuten, in Zeeland 1 minuut en in Groningen is er helemaal geen wachttijd.