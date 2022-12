Actievoerders dringen met dienbladen vol mest lobby van Rabobank in Utrecht binnen

"Met mest op een presenteerblaadje drukken we de bank met de neus op de feiten", zegt woordvoerder Yolande Schuur. "We zitten in de shit en dat is mede aan de Rabobank te danken. Die liet boeren geen andere keuze dan te intensiveren en op te schalen vanuit eigen winstbelang. Terwijl ze wisten dat het ecologisch onverantwoord was."