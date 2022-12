Het Bod 3.0: provincie Utrecht vraagt 600.000 euro voor voortzetten Kansenmakersteam

In Bod 3.0 vraagt de provincie een financiële bijdrage om het Kansenmakersteam te kunnen voortzetten. Dit is een initiatief van de gemeenten Utrecht en Amersfoort en de provincie om Utrechtse gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van de opvang- en huisvestingsplekken voor asielzoekers.

Bijvoorbeeld door nieuwe locaties aan te dragen, verschillende partijen met elkaar in verbinding te brengen of vragen te beantwoorden.

Het Kansenmakersteam is hard nodig, want waar tot september 2022 de opdracht was om 2800 asielopvangplekken te realiseren in de provincie blijkt uit de nieuwe Meerjaren Productieprognose (MPP) van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) dat dit aantal oploopt tot 4681 asielopvangplekken voor eind 2023.