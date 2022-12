320 huishoudens in Overvecht moeten elektrisch koken

Het project van de gemeente, Mitros en netbeheerder Stedin omvat 320 woningen in het Amazone-Nicaraguadreef-gebied. Deze woningen zijn geselecteerd omdat ze op een warmtenet zijn aangesloten, uitsluitend voor kookgas een gasaansluiting hebben en er de mogelijkheid is om vervanging van de gasleiding te voorkomen.

De gemeenteraad stemde donderdagavond met overgrote meerderheid in met de plannen. Belangrijke voorwaarde voor de gemeente om de 320 bewoners van het gas los te koppelen was dat minimaal 70 procent van de bewoners met de plannen kon instemmen. Eerder bleek tijdens een raadpleging dat 92 procent vóór overstappen is, 5 procent tegen en 3 procent onthield zich van stemming.

Overvecht-Noord is één van de eerste wijken in Utrecht die van het gas af gaat, een besluit dat in 2018 werd genomen. De gemeente wil dat de eerste 6600 huizen in de wijk in 2030 volledig van het gas af zijn. De wijk dient daarmee als een aardgasvrije 'proeftuin'.