Scooteraar lokt aanrijding uit en eist ter plekke geld als schadevergoeding

Een nietsvermoedende automobilist kwam donderdag op een rotonde in de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht in botsing met een scooteraar. Volgens de politie had deze de aanrijding expres veroorzaakt of in scène gezet.

Meteen na de 'aanrijding' wees de scooteraar de oudere bestuurder op de schade aan zijn voertuig en vroeg om veel geld. Dat zou ter plekke cash en buiten de verzekering om betaald moeten worden. In werkelijkheid viel de schade juist erg mee en stond ook allerminst vast dat de automobilist daarvan de veroorzaker was. Dankzij een alerte getuige die ingreep, kwam het niet tot betalen en vluchtte de scooteraar vervolgens weg. Om een dergelijke vorm van oplichting te voorkomen raadt de politie aan nooit ter plekke contant te betalen en altijd de verzekeringspapieren in te vullen, of anders de politie in te schakelen. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Mensen van heinde en verre naar unieke privébioscoop in Wijk bij Duurstede: ‘Na ontbijt film kijken? Het kan!’

Drukste tijd van het jaar: hier wordt keihard gewerkt om 64.000 pakketten per dag op tijd te bezorgen

