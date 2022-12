Bezoekerslift Domtoren in januari voor de laatste keer omhoog

De bezoekerslift van de Domtoren gaat op zondag 8 januari 2023 voor het laatst omhoog. De laatste keer zal een feestelijke zijn, want Utrecht geeft geïnteresseerden de kans om te dineren in de lift en te proosten op de top van de toren.

De stijgers van de torenspits worden begin 2023 verwijderd, waardoor de bezoekerslift ook eerder dan verwacht verdwijnt. De restauratie van de Domtoren is eerder klaar dan gepland, waardoor de toren in de zomer van 2024 weer in volle glorie te bewonderen is.

De actie is vergelijkbaar met de eerste liftgang op 10 juli 2020, toen het mogelijk was om één persoon te nomineren om naar de top te gaan. Dit keer is het juist om samen met vrienden, familie of andere dierbaren te ondernemen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 15 december via de website van de Domtoren aanmelden. Op maandag 19 december worden de gelukkige winnaars bekendgemaakt.

Openingstijden verlengd tot late avond

Door de bezoekerslift was het bezoekersplatform op 100 meter hoogte toegankelijk voor iedereen. Tot en met 8 januari is het nog mogelijk om de top met de lift te bereiken. Tot die tijd worden de openingstijden verlengd tot in de late avond, om nog zo veel mogelijk mensen de kans te bieden de top te bezoeken.