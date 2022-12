Vuurwerk, vlaggen en fakkels: WK-overwinning van Marokko uitbundig gevierd

Sofyan Amrabat en Hakim Zyech, oud-spelers van FC Utrecht en Ajax, werden het meest bejubeld. Er waren enkele honderden fans op de been, die samenklonterden nadat ze de wedstrijd bekeken in theehuizen en restaurants. Of gewoon door winkelramen heen, met de blik van buiten op het tv-scherm binnen gericht bij kappers en kledingwinkels.

De politie was met flink wat eenheden op de been rond de Kanaalstraat. Nadat er enkele zeer zware vuurwerkbommen in de feestvierende meute werd gegooid, werd er kort ingegrepen. Enkele omstanders sloegen op de vlucht de Albert Heijn en een restaurant in. De knallen waren tot ver in Oog in Al te horen.