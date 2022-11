Imam Abdeljalil Sayfaoui van de Moskee Essalaam in Hoograven deed de oproep woensdag op YouTube nadat afgelopen zondag in meerdere steden in Nederland rellen uitbraken toen Marokko met 2-0 van België won. "Zorg dat je je gezonde verstand gebruikt", zegt de imam. "We vieren maar we vernielen niet."