Wilde achtervolging: man scheurt met 110 km per uur door Vleuten en gaat onderuit

De politie in Vleuten-De Meern heeft een wilde achtervolging achter de rug met een bestuurder van een rode motorscooter. In een Instagrambericht meldt de politie dat er tijdens de achtervolging snelheden van wel 110 kilometer per uur zijn bereikt binnen de bebouwde kom. Uiteindelijk is de bestuurder onderuitgegaan en aangehouden.

Het begon met het negeren van een rood verkeerslicht op de Vleutensebaan, maar eindigde in een wilde tocht. Volgens de politie lapte de vluchtende scooterrijder alle verkeersregels aan zijn laars. Zonder helm, zonder geldig rijbewijs, met valse platen, tegen het verkeer in én een dubbele overschrijding van de maximumsnelheid. Uiteindelijk ging de bestuurder onderuit op de Groenedijk bij de splitsing van de busbaan naar Parkwijk, maar zelfs toen probeerde de wegpiraat nog weg te komen. Uiteindelijk is het de agenten gelukt om de bestuurder aan te houden. De politie heeft meerdere bekeuringen uitgedeeld en de motorscooter is in beslag genomen.

