Het gaat om een kleine brandjes in de omgeving van de Hasebroekstraat, Vleutenseweg en de Bakhuizen van de Brinkstraat in onder andere afval en een brievenbus. De vuurtjes woedden tussen 3.00 uur en 4.00 uur, aldus de politie. De politie is nog op zoek naar getuigen van deze brandstichting.