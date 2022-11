Fietstunnel tussen Utrechtse wijken kan eerder open, maar daar hangt een fors prijskaartje aan

Een nieuwe fietstunnel tussen twee Utrechtse woonwijken in aanbouw kan eerder open, maar dat is allesbehalve gratis. Die boodschap kregen leden van de gemeenteraad dinsdagavond op een informatiebijeenkomst te horen.

Utrecht is de beste fietsstad ter wereld, maar laat de nieuwe fietstunnel in de Locomotiefstraat nog jarenlang dicht. De lokale afdeling van de Fietsersbond vindt het onbegrijpelijk. Volgens Peter van Bekkum van de bond moet de gemeente nieuwe afspraken maken met de projectontwikkelaars van de wijken Wisselspoor en Cartesiusdriehoek. De bouwers voelen er niets voor de tunnel te openen zolang er bouwverkeer is.

Meerdere partijen in de gemeenteraad zijn ongelukkig dat de fietstunnel tot minimaal 2026 dicht blijft. De tunnel is niet alleen belangrijk voor de nieuwe wijken. De verbinding is ook handig voor bijvoorbeeld inwoners van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern die over de Gele Brug richting de stad fietsen en naar de Amsterdamsestraatweg willen.

Verkeersregelaars

Ambtenaren kregen de vraag of er toch geen mogelijkheden zijn om de fietstunnel al tijdens de bouw van Wisselspoor en Cartesiusdriehoek open te stellen. Volgens de ambtenaren zou dit kunnen door de inzet van verkeersregelaars en door een tijdelijk fietspad aan te leggen dat meerdere keren moet worden verlegd. De kosten van de maatregelen liggen grofweg tussen 1,2 en 1,4 miljoen euro.

Tijdens de informatiebijeenkomst lieten de raadsleden in het midden of ze een flink bedrag over hebben voor het openstellen van de fietstunnel. Ambtenaren gaan nu eerst verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en de kosten nauwkeuriger berekenen. De verwachting is dat hierover volgend jaar januari meer duidelijkheid komt.