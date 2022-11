Utrechtse horecaondernemers winnen belangrijke prijs

Zes Utrechtse ondernemers zijn door het horeca-vakblad Entree uitgeroepen tot Horecaondernemers van het Jaar. Eén van hen is Wichert van Rijn (37), eigenaar van onder meer The Streetfood Club, Ruby Rose, Tiny Parks, The Rum Club en Vegetalian. "Dit is voor ons de belangrijkste prijs die je kunt winnen."

Theater Amsterdam is maandagavond afgeladen met horeca uit heel het land. Tijdens het gala van Entree worden meerdere prijzen uitgereikt, met als grote klapper Horecaondernemer van het Jaar. Een vakjury van het blad bepaalt ieder jaar wie dat wordt. Volgens Van Rijn is dit dé prijs voor een restaurant uit het middensegment dat niet uit is op een Michelin-ster. "Het is elk jaar een grote uitreiking met duizend bezoekers, alle horeca is er."

Werk van de ondernemers 'zeer inspirerend'

Dit jaar gaat de eer naar hem en zijn vijf zakelijk partners. Naast Van Rijn mogen Sippien Baarsma, Jan Braam, Reinder Braam, Rob Mooiman en Marco Schreutelkamp zich in de handen wrijven. Zij zijn samen mede-eigenaar van twaalf bedrijven, waaronder The Streetfood Club, WT Urban Kitchen, Ruby Rose en Tiny Parks. Juist omdat zij het samen doen, is voor Entree een reden om hen te belonen. Het blad noemt het werk van de ondernemers zelfs 'zeer inspirerend'.

Wat er zo bijzonder is aan de werkwijze van deze ondernemers? Van Rijn is daar zelf het perfecte voorbeeld van: De ondernemers zijn een verzameling bedreven horecatijgers die de kans kregen mede-eigenaar te worden van een restaurant. In 2009 werkte Van Rijn als bedrijfsleider bij Harbour in Utrecht. Omdat hij zijn werk zo goed deed, kon hij een aandeel verwerven. Later begon hij de Watertoren, De Veiling en Beers & Barrels.

In 2018 kwam daar de in Utrecht alom bekende The Streetfood Club bij; qua uiterlijk een waar Instagram-paradijs waar ook nog goed gegeten kan worden. 'Een totaalconcept', zoals Van Rijn het noemt. Hiermee won hij dat jaar meteen een prijs bij Entree, namelijk de 'Best New Wine & Dine Concept > 150 guests'. Onlangs opende de ondernemer hetzelfde concept in Breda en ook deze vestiging viel maandagavond in de prijzen.

Oplossing personeelstekort

The Streetfood Club was de geboortegrond voor hoe de ondernemers het nu regelen. Horecatijgers die het daar goed deden, werden gevraagd mede-eigenaar te worden van nieuwe concepten. Ruby Rose en The Rum Club bijvoorbeeld. "Als je meerdere restaurants runt, kun je het op een gegeven moment niet meer alleen. Je hebt mensen nodig die jouw zaak als hun eigen zaak beschouwen. De meeste mensen in de horeca dromen van hun eigen restaurant."

Volgens Entree kan dit weleens dé oplossing zijn voor het personeelstekort in de horeca; het biedt kansen. Van Rijn is ook bekend met het personeelsprobleem. Vooral in de zomer was het aanpoten, toen de terrassen en stadsstrandtenten ook open waren. "Iedereen liep achter de feiten aan. De enige manier om je keukenteam aan te vullen, was mensen uit het buitenland aannemen. Het begint nu weer beter te worden."

Van Rijn hoopt dat de prijs aan toekomstig personeel laat zien hoe leuk het is om voor zo'n club als dat van hem te werken. "De prijs is vooral een eer. Wat je er concreet mee kan, weet ik niet, maar het is sowieso leuk."

Meer ideeën dan tijd

Een volgend concept zit de komende tijd niet in de pijpleiding. Volgens de ondernemer hebben ze 'meer ideeën dan tijd', maar vanwege corona en wellicht een derde lockdown durfden ze het dit jaar niet aan om iets nieuws te beginnen. Voor nu is het focussen op de feestdagen. De inflatie en hoge energieprijzen lijken vooralsnog geen roet in het eten te gooien voor de ondernemer. "Alles zit nog vol, het gaat verbazingwekkend goed. Het is afwachten hoe het loopt, maar ik heb vertrouwen."