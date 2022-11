Utrechtse Heuvelrug wilde regenboogzebra's, maar kiest tóch voor regenboogbankjes

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil in alle zeven kernen regenboogbankjes plaatsen. In overleg met inwoners moet de locatie van de bankjes worden bepaald. Dat zal in de loop van 2023 gebeuren.

De raad wilde eigenlijk een regenboogzebrapad, maar die optie is vanwege verkeersveiligheid geschrapt. De afgelopen periode is onderzocht of dit op een passende en verkeersveilige manier mogelijk is. "Dit bleek ingewikkeld: een kleurrijk zebrapad is een mooie uiting, maar veroorzaakt op veel plekken ook verwarrende en verkeersonveilige situaties", laat de gemeente weten.

Het plaatsen van regenboogbankjes is een alternatief. Dat werd hoog tijd, zegt wethouder Karin Oyevaar, die zich als raadslid van D66 al hard maakte voor de regenboogbeweging. "Utrechtse Heuvelrug is een diverse en inclusieve gemeente. Een plek waar iedereen welkom is en zichzelf moet kunnen zijn. Dit is een uiting van inclusiviteit en het faciliteren van het gesprek over dit onderwerp."

Zoektocht naar kleurrijk alternatief regenboogzebrapaden

Met het plaatsen van regenboogbankjes geeft de gemeente op een andere manier uitvoering aan de motie van de raad, maar dit is volgens Oyevaar goed uit te leggen. "Toen bleek dat het aanleggen van regenboogzebrapaden ingewikkeld werd vanwege zorgen over de verkeersveiligheid, hebben we gekeken naar een kleurrijk alternatief. Deze uiting heeft dezelfde symbolische waarde als een zebrapad, maar is daarbij ook een mogelijkheid tot ontmoeting, verbinding en het met elkaar aangaan van gesprekken over inclusie."

In diverse dorpen zijn zebrapaden en bankjes vernield. In Veenendaal werden zebrapaden besmeurd met verf en in Ede werd een bankje zwart geverfd. "Dan moeten we het maar herstellen", zegt D66-rraadslid Lennert van der Burg. "Als we dat niet doen, kunnen we helemaal niets meer."