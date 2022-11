Twee Joodse families krijgen vrijdag struikelsteen op de Oudegracht

Vrijdag worden er in Utrecht nieuwe struikelsteentjes onthuld, steentjes waarmee Joodse, in WO II gedeporteerde gezinnen worden herdacht. Ditmaal voor de families Herschel en Perel. Historisch onderzoeker en mede-initiatiefnemer Jim Terlingen dook in het verleden van deze gezinnen.

De familie Herschel woonde op de Oudegracht, nummer 335. Louis Herschel was de koster van de joodse gemeente en woonde hier samen met zijn vrouw, zijn zoon en de vrouw van zijn zoon. Op de Oudegracht 339 woonde een joodse huisarts genaamd Maurits Perel, samen met zijn vrouw, moeder en hun twee kleine kinderen Floor en Greetje. De vijf Perels zijn allemaal in Sobibór vermoord. Louis Herschel en zijn vrouw in Auschwitz, hun zoon en zijn vrouw in Sobibór.

Wat weten we van deze families?

"Ik ben me gaan verdiepen in Joods Utrecht en heb eerder dit jaar een boek geschreven, waarin deze gezinnen ook voorkomen. Deze families waren buren van Ina Boudier Bakker en komen dus ook voor in de dagboeken die zij tijdens de oorlog heeft geschreven. Zo beschrijft ze bijvoorbeeld dat de familie Perel altijd zo gezellig achterin de tuin zat en ze hun geroezemoes kon horen."

"Ze sprak heel warm over deze gezinnen. In een ander dagboekfragment beschrijft ze hoe ze Louis Herschel 'klaaglijk' hoorde huilen, wanneer hij hoorde dat hij zich moest melden bij het Maliebaanstation. Je moet wel van steen zijn als zoiets je niet raakt."

"In de stad zie je bordjes aan de muur: we herdenken Pyke Koch of Ina Boudier Bakker. Maar daartussen woonden ook nog allemaal mensen voor wie we niet altijd genoeg aandacht hebben gehad. Mensen die vermoord zijn. Vanuit de buurt was al een soort plan om deze mensen te herdenken, vanuit mij ook. Dus hebben we de handen in één geslagen.

Wanneer worden de struikelsteentjes onthuld?

De onthulling is vrijdagochtend om 10.00 uur op de Oudegracht.