15-jarige jongen neergestoken in Utrecht, politie zoekt verdachte

Een vijftienjarige jongen is dinsdagochtend neergestoken op de Zambesidreef in Utrecht. De politie is nog op zoek naar de verdachte, die ervandoor ging op een zwarte damesfiets.

Rond 8.45 uur kwam de jongen aanfietsen op de Zambesidreef. Hij kwam in botsing met een man tussen de vijftig en zestig jaar oud, die hem vervolgens neerstak. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte fietste weg op een zwarte damesfiets en droeg een lichtbeige lange jas. Volgens de politie kwam hij enigszins verward over. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Buurtbewoners in shock door uitgebrande bakkerij Overvecht: ‘Wie doet zoiets?’

Hoe de strengere eisen aan nieuwe woningbouw ervoor zorgen dat er minder gebouwd wordt

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen