Inwoners De Bilt zijn het grootste deel van hun inkomen kwijt aan energie

Bij inwoners van De Bilt is de energierekening de grootste kostenpost. Zij geven gemiddeld 25,5 procent van hun inkomen uit aan energie. Dat blijkt uit een onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zonneplan berekende per gemeente en provincie de gemiddelde maandelijkse energiekosten en zette dat af tegen het besteedbaar inkomen per huishouden in die regio. In De Bilt liggen de maandelijkse energiekosten rond de 634 euro per huishouden, terwijl een doorsnee huishouden 2483 euro per maand verdient.

Ook in De Ronde Venen scoren inwoners slecht. Daar geven ze ook bijna 25 procent van hun inkomen uit aan de energierekening. Op de derde plek staat de gemeente Rhenen, waar ze gemiddeld ruim 20 procent van hun inkomsten kwijt zijn aan energie-uitgaven.

Best-scorende gemeente

Houtenaren geven het minst uit aan energie. Daar geeft een gemiddeld huishouden 17,7 procent van het inkomen uit aan energiekosten. In Houten verdient het gemiddelde huishouden ruim 3200 euro per maand en zijn de energiekosten 140 euro lager.

In vergelijking met De Bilt houdt men in Houten dus 900 euro meer over na het betalen van de energierekening.

Zonneplan berekende per gemeente en provincie de gemiddelde maandelijkse energiekosten en zette dat af tegen het besteedbaar inkomen per huishouden in die regio. In De Bilt liggen de maandelijkse energiekosten rond de 634 euro per huishouden, terwijl een doorsnee huishouden 2483 euro per maand verdient.

Ook in De Ronde Venen scoren inwoners slecht. Daar geven ze ook bijna 25 procent van hun inkomen uit aan de energierekening. Op de derde plek staat de gemeente Rhenen, waar ze gemiddeld ruim 20 procent van hun inkomsten kwijt zijn aan energie-uitgaven.

Best-scorende gemeente

Houtenaren geven het minst uit aan energie. Daar geeft een gemiddeld huishouden 17,7 procent van het inkomen uit aan energiekosten. In Houten verdient het gemiddelde huishouden ruim 3200 euro per maand en zijn de energiekosten 140 euro lager.