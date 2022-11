Politie ontcijfert berichten en ontruimt meerdere drugspanden in provincie Utrecht

Een 48-jarige man uit Culemborg is aangehouden op verdenking van witwassen en grootschalige handel in verdovende middelen in Utrecht.

De politie doorzocht zondag meerdere huizen en bedrijfspanden in Utrecht, Nieuwegein en Culemborg en trof onder andere honderdduizenden euro's contant geld, verdovende middelen en een vuurwapen aan. De Culemborger werd aangehouden bij de doorzoeking van het pand in Culemborg. Op de doorzochte locaties werden naast het geld en de verdovende middelen, ook meerdere auto's in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor. De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Lees ook dit premiumartikel van onze partner Winst Marokko gevierd in voetbalkantine Overvecht, ook in Lombok mensen de straat op

Politiechef Willem (64) onthult zijn geheim: zo werden wijken als Kanaleneiland en Hoograven leefbaarder Het ondermijningsteam van de politie kwam de handel op het spoor door crypto-communicatiedata uit een eerder ontmantelde chatdienst. De ontcijferde berichten boden verschillende aanwijzingen waardoor aanvullend rechercheonderzoek mogelijk werd. Uiteindelijk is hierdoor de locatie van de drugspanden achterhaald. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte

