Slapende dakloze man in Hoog Catharijne door twee mannen beroofd

Een dakloze man in Hoog Catharijne is zondagnacht door twee mannen beroofd van zijn tas. Op camerabeelden is te zien hoe de man lag te slapen, terwijl twee mannen om hem heen dwarrelden en zijn tas wegpakten. De beveiliging van het winkelcentrum belde meteen de politie.

De twee mannen liepen na het grijpen van de tas direct weg richting het Stationsplein. Hier stond de politie hen, samen met de beveiliging, op te wachten om ze aan te houden. De dakloze man heeft aangifte gedaan en heeft zijn tas weer terug. Hierin zaten al zijn belangrijke, persoonlijke eigendommen. Lees ook dit premiumartikel van onze partner Winst Marokko gevierd in voetbalkantine Overvecht, ook in Lombok mensen de straat op

