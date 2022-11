Ruim 70 kilometer file rond de stad, A27 afgesloten na ongeluk

Bij de kettingbotsing zijn drie auto's en een vrachtwagen betrokken. Een vrachtwagen is tegen de vangrail gereden, daarom heen staan twee beschadigde personenauto's en een bestelauto .Volgens een fotograaf ter plaatse zijn daarbij meerdere gewonden gevallen.

Het herstellen van de schade aan de vangrail en het opruimen van de voertuigen gaat lang duren. Daarom is een omleiding ingesteld. Verkeer in de regio zal hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Ook op andere plekken in Utrecht is er vertraging door drukte of verkeersongevallen op de weg. Onder andere op de A2 richting Utrecht, tussen Breukelen en de Leidsche Rijntunnel, staat op een lengte van 7 kilometer 48 minuten vertraging.