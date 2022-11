Fransman veroorzaakt bijna twee ongelukken en springt uit rijdende auto in Nieuwegein

De achtervolging vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Agenten zagen een gestolen auto uit Frankrijk rijden op de A27. Ter hoogte van Lexmond kreeg de man een volgteken, vervolgens besloot hij ervan door te gaan. De agenten zetten de achtervolging in, uiteindelijk kwamen zij op de A2 terecht. Ter hoogte van Nieuwegein ging de Fransman vol in de rem, vervolgens ging hij spookrijdend de gemeente in.