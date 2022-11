In 25 jaar tijd is in Houten 60 miljoen kilo papier opgehaald

In 2004 was Houten de eerste gemeente in de provincie die de papierkliko ging gebruiken. Het werk van de vrijwilligers werd daardoor een stuk minder zwaar en de hoeveelheid opgehaald papier fors steeg. Er werd één miljoen kilo per jaar méér ingezameld. Dat is milieuwinst, maar levert ook geld op voor scholen en kerken in Houten.