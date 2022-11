Grootste ijsbaan in de regio gaat los met feestelijke avond

Met een ijsbaan van 450 vierkante meter en ruim 200 vierkante meter horeca in wintersferen kent Zeist zijn gelijke niet in de verre omtrek. Dankzij de vasthoudende ondernemer Jop van Nieuwenhuizen ging het feest los in zijn Winter Wonderland.

Door niets liet hij zich de afgelopen tijd tegenhouden in zijn plannen om een grotere ijsbaan dan ooit neer te leggen op het Emmaplein. Niet door coronawaarschuwingen, niet door energieprijzen. "Al dat negatieve ben ik zo spuug- en spuugzat, dat het bijna een principekwestie is dat de ijsbaan er komt", zei hij dit najaar in het AD. Tot en met 8 januari kunnen in Zeist de schaatsen worden ondergebonden. Meestal voor 9,50 euro (op sommige tijden iets goedkoper) voor wie zelf schaatsen meebrengt, maar huren kan ook. Ook nog op het programma rond de ijsbaan de komende tijd: de in Zeist bekende Verlichte Kerst Truck Parade, kerstmarkten, Santa Run, Disney Disco Skate en schaatsen voor schoolklassen. Utrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Utrechts bedrijf overspoeld na verbod op One Love-band: ‘Hij heeft in één klap een cultstatus gekregen’

Bloemetje of broodje op vertrouwde plek op straat kopen? Dat is straks mogelijk verleden tijd

